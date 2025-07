SpongeBob Movie: Search for SquarePants è un film d' animazione americano di prossima uscita basato sulla serie televisiva SpongeBob SquarePants , creata da Stephen Hillenburg . Il film è diretto dal veterano della serie Derek Drymon e vede la partecipazione del cast vocale regolare della serie insieme a Mark Hamill , Regina Hall , Sherry Cola , Arturo Castro , George Lopez e Ice Spice . La trama segue SpongeBob mentre viaggia nelle profondità dell'oceano per affrontare l' Olandese Volante . È il quarto film cinematografico basato sulla serie , dopo Sponge on the Run del 2020.