La trama di "After the Hunt" segue Alma Olsson (Julia Roberts), una professoressa universitaria di filosofia, la cui carriera e vita personale vengono sconvolte quando la sua studentessa più brillante, Maggie (Ayo Edebiri), accusa un collega e amico di lunga data, Henrik (Andrew Garfield), di molestie. L'accusa scatena un caos nell'ambiente accademico e costringe Alma a confrontarsi con un oscuro segreto del suo passato, mentre cerca di separare la verità dalle manipolazioni e di difendere la sua posizione e le sue relazioni.