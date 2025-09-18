La storia ruota attorno a Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), amici di lunga data che condividono un sogno apparentemente folle: rifare il loro film preferito, il cult horror anni ’90 Anaconda. Spinti da una crisi di mezza età, decidono di trasformare il desiderio in realtà e partono verso le profondità dell’Amazzonia per girare la loro versione del film. Tuttavia, quello che nasce come un’avventura nostalgica e caotica si trasforma presto in un incubo quando una vera anaconda gigante compare sul set, trasformando la loro impresa in una lotta per la sopravvivenza.