Ispirato alla provocatoria storia vera della visionaria fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble, **“Swiped”** racconta di Whitney Wolfe, una neolaureata interpretata da Lily James, che con straordinaria determinazione e ingegno riesce a farsi strada nell’industria tecnologica dominata dagli uomini e a lanciare un’app di incontri innovativa e acclamata a livello globale (in realtà, due), aprendo la strada per diventare la più giovane donna miliardaria self-made. “Swiped” è diretto da Rachel Lee Goldenberg e scritto da Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg e Kim Caramele. Nel cast anche Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens. Jennifer Gibgot, Andrew Panay e Lily James sono i produttori.