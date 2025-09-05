Per te, il trailer del film con Edoardo Leo

00:02:09 min
|
30 minuti fa

Nel 2021 un bambino di 11 anni di nome Mattia Piccoli viene nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per “l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre”. Questo film racconta la sua storia e quella del papà Paolo che, poco più che quarantenne, lentamente comincia a perdere pezzi della sua memoria. Ma proprio mentre il mondo inizia a sfumare, lui sceglie di restare vicino a ciò che conta davvero, forte anche dell’amore della moglie Michela. Insieme al figlio intraprende un percorso fatto di quotidianità condivisa, risate improvvise e silenzi che parlano. Una storia che celebra la potenza dell’amore oltre il tempo e la memoria.

Black Phone 2, il trailer del film con Ethan HawkeBlack Phone 2, il trailer del film con Ethan Hawke
cinema
Black Phone 2, il trailer del film con Ethan Hawke
00:02:13 min
| 25 minuti fa
pubblicità
Tron: Ares, il trailer IMAX del film con Jared LetoTron: Ares, il trailer IMAX del film con Jared Leto
cinema
Tron: Ares, il trailer IMAX del film con Jared Leto
00:02:34 min
| 33 minuti fa
La tomba delle lucciole, il trailer del filmLa tomba delle lucciole, il trailer del film
cinema
La tomba delle lucciole, il trailer del film
00:01:00 min
| 1 giorno fa
28 Years Later: The Bone Temple, il trailer del film28 Years Later: The Bone Temple, il trailer del film
cinema
28 Years Later: The Bone Temple, il trailer del film
00:02:07 min
| 1 giorno fa
Material Love, il trailer del filmMaterial Love, il trailer del film
cinema
Material Love, il trailer del film
00:02:19 min
| 1 giorno fa
Wicked: For Good, il nuovo teaser con Ariana GrandeWicked: For Good, il nuovo teaser con Ariana Grande
cinema
Wicked: For Good, il nuovo teaser con Ariana Grande
00:00:30 min
| 1 giorno fa
The Voice of Hind Rajab, 24 minuti di applausi a VeneziaThe Voice of Hind Rajab, 24 minuti di applausi a Venezia
cinema
The Voice of Hind Rajab, 24 minuti di applausi a Venezia
00:01:00 min
| 1 giorno fa
Cime tempestose, il teaser trailer del filmCime tempestose, il teaser trailer del film
cinema
Cime tempestose, il teaser trailer del film
00:01:31 min
| 1 giorno fa
Venezia 82: "Duse" e "The voice of Hind Rajab"Venezia 82: "Duse" e "The voice of Hind Rajab"
cinema
Venezia 82, "Duse" e "The voice of Hind Rajab"
00:02:00 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, applausi per "A House of Dynamite" di Kathryn BigelowVenezia 82, applausi per "A House of Dynamite" di Kathryn Bigelow
cinema
Venezia 82, Kathryn Bigelow: "Un mondo molto precario"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, Giovanni Troilo porta al Lido l'America degli invisibiliVenezia 82, Giovanni Troilo porta al Lido l'America degli invisibili
cinema
Venezia 82, Troilo porta al Lido l'America degli invisibili
00:04:43 min
| 1 giorno fa
Venezia 82: in concorso "Duse" con Valeria Bruni TedeschiVenezia 82: in concorso "Duse" con Valeria Bruni Tedeschi
cinema
Venezia 82, Valeria Bruni Tedeschi è Eleonora Duse in "Duse"
00:00:35 min
| 1 giorno fa
Black Phone 2, il trailer del film con Ethan HawkeBlack Phone 2, il trailer del film con Ethan Hawke
cinema
Black Phone 2, il trailer del film con Ethan Hawke
00:02:13 min
| 25 minuti fa
Tron: Ares, il trailer IMAX del film con Jared LetoTron: Ares, il trailer IMAX del film con Jared Leto
cinema
Tron: Ares, il trailer IMAX del film con Jared Leto
00:02:34 min
| 33 minuti fa
La tomba delle lucciole, il trailer del filmLa tomba delle lucciole, il trailer del film
cinema
La tomba delle lucciole, il trailer del film
00:01:00 min
| 1 giorno fa
28 Years Later: The Bone Temple, il trailer del film28 Years Later: The Bone Temple, il trailer del film
cinema
28 Years Later: The Bone Temple, il trailer del film
00:02:07 min
| 1 giorno fa
Material Love, il trailer del filmMaterial Love, il trailer del film
cinema
Material Love, il trailer del film
00:02:19 min
| 1 giorno fa
Wicked: For Good, il nuovo teaser con Ariana GrandeWicked: For Good, il nuovo teaser con Ariana Grande
cinema
Wicked: For Good, il nuovo teaser con Ariana Grande
00:00:30 min
| 1 giorno fa
The Voice of Hind Rajab, 24 minuti di applausi a VeneziaThe Voice of Hind Rajab, 24 minuti di applausi a Venezia
cinema
The Voice of Hind Rajab, 24 minuti di applausi a Venezia
00:01:00 min
| 1 giorno fa
Cime tempestose, il teaser trailer del filmCime tempestose, il teaser trailer del film
cinema
Cime tempestose, il teaser trailer del film
00:01:31 min
| 1 giorno fa
Venezia 82: "Duse" e "The voice of Hind Rajab"Venezia 82: "Duse" e "The voice of Hind Rajab"
cinema
Venezia 82, "Duse" e "The voice of Hind Rajab"
00:02:00 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, applausi per "A House of Dynamite" di Kathryn BigelowVenezia 82, applausi per "A House of Dynamite" di Kathryn Bigelow
cinema
Venezia 82, Kathryn Bigelow: "Un mondo molto precario"
00:00:41 min
| 1 giorno fa
Venezia 82, Giovanni Troilo porta al Lido l'America degli invisibiliVenezia 82, Giovanni Troilo porta al Lido l'America degli invisibili
cinema
Venezia 82, Troilo porta al Lido l'America degli invisibili
00:04:43 min
| 1 giorno fa
Venezia 82: in concorso "Duse" con Valeria Bruni TedeschiVenezia 82: in concorso "Duse" con Valeria Bruni Tedeschi
cinema
Venezia 82, Valeria Bruni Tedeschi è Eleonora Duse in "Duse"
00:00:35 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità