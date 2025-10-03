Al cinema dal 20 febbraio 2026. Dopo il brutale omicidio del marito, un’agente della polizia stradale del Kansas (Georgina Campbell) intraprende un viaggio per dare la caccia al colpevole. Col passare del tempo, scoprirà che l’uomo responsabile (James Preston Rogers) è un sadico serial killer, e che la profondità della sua follia e la sua agenda malvagia sono più contorte di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare. Il film, che vede nel cast anche Grace Dove, Logan Miller e Malcolm McDowell, è scritto da Andrew Kevin Walker e prodotto da Roy Lee, Matt Berenson, Andrew Kevin Walker e Arnon Milchan, con Martin Moszkowicz, Robert Kulzer, Yariv Milchan, Natalie Lehmann e Kat Landsberg come produttori esecutivi.