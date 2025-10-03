Psycho Killer, il primo trailer dell'horror

00:01:09 min
|
1 giorno fa

Al cinema dal 20 febbraio 2026. Dopo il brutale omicidio del marito, un’agente della polizia stradale del Kansas (Georgina Campbell) intraprende un viaggio per dare la caccia al colpevole. Col passare del tempo, scoprirà che l’uomo responsabile (James Preston Rogers) è un sadico serial killer, e che la profondità della sua follia e la sua agenda malvagia sono più contorte di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare. Il film, che vede nel cast anche Grace Dove, Logan Miller e Malcolm McDowell, è scritto da Andrew Kevin Walker e prodotto da Roy Lee, Matt Berenson, Andrew Kevin Walker e Arnon Milchan, con Martin Moszkowicz, Robert Kulzer, Yariv Milchan, Natalie Lehmann e Kat Landsberg come produttori esecutivi.

io sono rosa ricci trailerio sono rosa ricci trailer
cinema
io sono Rosa Ricci, il trailer del film
00:01:40 min
| 1 giorno fa
Steve, il trailer del film con Cillian Murphy su NetflixSteve, il trailer del film con Cillian Murphy su Netflix
cinema
Steve, il trailer del film con Cillian Murphy su Netflix
00:02:02 min
| 1 giorno fa
Le città di pianura, trailer del filmLe città di pianura, trailer del film
cinema
Le città di pianura, trailer del film
00:01:44 min
| 1 giorno fa
Frankenstein, il trailer del film di Guillermo del ToroFrankenstein, il trailer del film di Guillermo del Toro
cinema
Frankenstein, il trailer del film di Guillermo del Toro
00:02:22 min
| 2 giorni fa
Him, il trailer del film con Julia FoxHim, il trailer del film con Julia Fox
cinema
Him, il trailer del film con Julia Fox
00:02:31 min
| 2 giorni fa
Testa o croce? il trailer del film con Borghi e C. ReillyTesta o croce? il trailer del film con Borghi e C. Reilly
cinema
Testa o croce? il trailer del film con Borghi e C. Reilly
00:01:51 min
| 2 giorni fa
La prima attrice creata con l'AI spaventa gli attori di HollywoodLa prima attrice creata con l'AI spaventa gli attori di Hollywood
cinema
La prima attrice creata con l'AI spaventa Hollywood
00:01:37 min
| 1 giorno fa
L'Attachement - La tenerezza, il trailer del filmL'Attachement - La tenerezza, il trailer del film
cinema
L'Attachement - La tenerezza, il trailer del film
00:01:53 min
| 2 giorni fa
People We Meet On Vacation, il trailer del film NetflixPeople We Meet On Vacation, il trailer del film Netflix
cinema
People We Meet On Vacation, il trailer del film Netflix
00:01:24 min
| 3 giorni fa
Play Dirty: Triplo gioco, trailer film con Mark WhalbergPlay Dirty: Triplo gioco, trailer film con Mark Whalberg
cinema
Play Dirty: Triplo gioco, trailer film con Mark Whalberg
00:02:38 min
| 3 giorni fa
Jay Kelly, trailer film di Noah Baumbach con George ClooneyJay Kelly, trailer film di Noah Baumbach con George Clooney
cinema
Jay Kelly, trailer film di Noah Baumbach con George Clooney
00:02:55 min
| 4 giorni fa
Zootropolis 2, il trailer finale del film d'animazioneZootropolis 2, il trailer finale del film d'animazione
cinema
Zootropolis 2, il trailer finale del film d'animazione
00:02:24 min
| 4 giorni fa
