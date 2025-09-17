Tratto dal romanzo omonimo di Frieda McFadden del 2022, The Housemaid racconta la storia di Millie, una giovane donna che cerca di ricostruirsi una vita dopo un breve periodo in carcere. Quando ottiene il lavoro di domestica presso la famiglia Winchester, Millie crede di avere finalmente l’opportunità di stabilità e normalità. Ma dietro l’apparente perfezione dei Winchester si cela un mondo fatto di segreti, inganni e pericoli che nessuno avrebbe potuto immaginare. Millie, inizialmente entusiasta di guadagnarsi la fiducia dei suoi datori di lavoro, inizia a percepire che la vita nella lussuosa villa non è affatto come sembra. Ogni stanza nasconde misteri e tensioni sottili, e ogni interazione con i membri della famiglia rivela gradualmente lati inquietanti dei Winchester. La giovane domestica si trova così catapultata in un vortice di paura e sospetto, dove la linea tra realtà e illusione diventa sempre più sottile. Il trailer suggerisce già un crescendo di tensione, con sequenze in cui la tranquillità apparente della casa viene infranta da momenti di terrore improvviso e inquietudine crescente.