Nel film, la IA sarà la vera antagonista ,rappresentando una minaccia fuori controllo che invade il mondo reale. Una tematica che risuona con le paure contemporanee legate al progresso tecnologico. Il franchise Tron ha fatto il suo debutto nel 1982, diventando subito un cult grazie al suo stile visivo rivoluzionario e alla presenza di Jeff Bridges ( che tornerà in questo terzo film di Tron) nei panni di un brillante programmatore intrappolato nel mondo virtuale. Dopo il sequel del 2010, Tron: Legacy, con Garrett Hedlund e Olivia Wilde, Tron: Ares si presenta come una nuova era, un reboot ambizioso che vuole fondere spettacolarità visiva, azione e riflessione sul nostro rapporto con la tecnologia che sarà disponibile nelle sale il 9 Ottobre 2025, e in attesa della sua uscita, potete guardare il trailer ufficiale come antipasto.