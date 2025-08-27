Una scomoda circostanza, trama e cast del film

00:02:22 min
|
1 ora fa

UNA SCOMODA CIRCOSTANZA - OGGI 27 AGOSTO AL CINEMA Hank Thompson (Austin Butler) era una promessa del baseball al liceo che ora non può più giocare. Nonostante questo, le cose sembrano andare bene: ha una splendida ragazza (Zoë Kravitz), lavora come barista in un locale malfamato di New York, e la sua squadra del cuore sta vivendo una sorprendente corsa al titolo. Quando il suo vicino punk-rock Russ (Matt Smith) gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno, Hank si ritrova improvvisamente coinvolto in una situazione complicata: un gruppo di gangster decisamente pericolosi comincia a dargli la caccia. Tutti vogliono qualcosa da lui, ma il problema è che non ha la minima idea del perché. Braccato da ogni parte, Hank dovrà contare su tutto il suo ingegno per restare in vita abbastanza a lungo da scoprirlo.

I Roses, trama e cast del filmI Roses, trama e cast del film
cinema
I Roses, trama e cast del film
00:02:24 min
| 1 ora fa
pubblicità
Hamnet, il trailer del filmHamnet, il trailer del film
cinema
Hamnet, il trailer del film
00:01:59 min
| 1 ora fa
Io sono Rosa Ricci, il trailer del filmIo sono Rosa Ricci, il trailer del film
cinema
Io sono Rosa Ricci, il trailer del film
00:00:53 min
| 2 ore fa
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David LynchVelluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
cinema
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
00:01:49 min
| 1 giorno fa
Io sono ancora qui, il trailer del filmIo sono ancora qui, il trailer del film
cinema
Io sono ancora qui, il trailer del film
00:02:16 min
| 1 giorno fa
Squali, trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James FrancoSquali, trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco
cinema
Squali, trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco
00:01:37 min
| 1 giorno fa
Morta Verónica Echegui, chi era l’attrice spagnolaMorta Verónica Echegui, chi era l’attrice spagnola
cinema
Morta Verónica Echegui, chi era l’attrice spagnola
00:00:58 min
| 1 giorno fa
L'ultimo turno, film di Petra Volpe sulla sanità L'ultimo turno, film di Petra Volpe sulla sanità 
cinema
L'ultimo turno, film di Petra Volpe sulla sanità
00:01:36 min
| 2 giorni fa
La mappa che mi porta a te, film di Lasse HallströmLa mappa che mi porta a te, film di Lasse Hallström
cinema
La mappa che mi porta a te, film di Lasse Hallström
00:02:20 min
| 2 giorni fa
Sterben lo spartito della vita filmSterben lo spartito della vita film
cinema
Sterben lo spartito della vita, una clp esclusiva del film
00:02:18 min
| 3 giorni fa
Anemone, il trailer del filmAnemone, il trailer del film
cinema
Anemone, il trailer del film
00:02:30 min
| 5 giorni fa
The Mastermind, il trailer del filmThe Mastermind, il trailer del film
cinema
The Mastermind, il trailer del film
00:02:18 min
| 5 giorni fa
I Roses, trama e cast del filmI Roses, trama e cast del film
cinema
I Roses, trama e cast del film
00:02:24 min
| 1 ora fa
Hamnet, il trailer del filmHamnet, il trailer del film
cinema
Hamnet, il trailer del film
00:01:59 min
| 1 ora fa
Io sono Rosa Ricci, il trailer del filmIo sono Rosa Ricci, il trailer del film
cinema
Io sono Rosa Ricci, il trailer del film
00:00:53 min
| 2 ore fa
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David LynchVelluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
cinema
Velluto Blu, nuovo trailer italiano del film di David Lynch
00:01:49 min
| 1 giorno fa
Io sono ancora qui, il trailer del filmIo sono ancora qui, il trailer del film
cinema
Io sono ancora qui, il trailer del film
00:02:16 min
| 1 giorno fa
Squali, trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James FrancoSquali, trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco
cinema
Squali, trailer del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco
00:01:37 min
| 1 giorno fa
Morta Verónica Echegui, chi era l’attrice spagnolaMorta Verónica Echegui, chi era l’attrice spagnola
cinema
Morta Verónica Echegui, chi era l’attrice spagnola
00:00:58 min
| 1 giorno fa
L'ultimo turno, film di Petra Volpe sulla sanità L'ultimo turno, film di Petra Volpe sulla sanità 
cinema
L'ultimo turno, film di Petra Volpe sulla sanità
00:01:36 min
| 2 giorni fa
La mappa che mi porta a te, film di Lasse HallströmLa mappa che mi porta a te, film di Lasse Hallström
cinema
La mappa che mi porta a te, film di Lasse Hallström
00:02:20 min
| 2 giorni fa
Sterben lo spartito della vita filmSterben lo spartito della vita film
cinema
Sterben lo spartito della vita, una clp esclusiva del film
00:02:18 min
| 3 giorni fa
Anemone, il trailer del filmAnemone, il trailer del film
cinema
Anemone, il trailer del film
00:02:30 min
| 5 giorni fa
The Mastermind, il trailer del filmThe Mastermind, il trailer del film
cinema
The Mastermind, il trailer del film
00:02:18 min
| 5 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità