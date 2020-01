City of crime, thriller poliziesco in una New York blindata

21 punti collega Manhattan! Li spariamo. Isolare Manhattan in una lotta contro il tempo, dando vita ad una caccia all'uomo. Mi serve la verità, nient'altro. La vicenda di City of Crime si basa su un originale espediente narrativo. Il film racconta la storia di un detective della squadra omicidi della Polizia, interpretato da Chadwick Boseman. Dovrà riuscire a trovare due ladri che hanno ucciso otto poliziotti. Al suo fianco c'è una detective della narcotici, interpretata da Sienna Miller. Devo sapere che noi ci copriamo le spalle stasera. Perché ho una figlia che mi aspetta. City of Crime è diretto da Brian Kirk prodotto dei visionari registi di Avengers And Game. Jo ed Anthony Russo. Tutto accade dopo una fallita rapina di un carico di droga finisce nel sangue. Il dramma poliziesco porterà alla scoperta di una cospirazione su larga scala, una delle tematiche sullo sfondo del film è il sottile confine che può esistere tra Polizia e criminalità. Detective Ander Davis, detective Francky Bers dell'antidroga, lavorerà con te. Chi può spostare 300 chili di Coca?