Coez ad Abbey Road per gli Spotify Singles

Come i Beatles, i Queen, i Pink Floyd e i Police. Anche Coez approda negli iconici studi di Abbey Road a Londra, invitato da Spotify, grazie allo straordinario successo della sua “È sempre bello”, in Italia il brano più ascoltato del 2019. Il pezzo ha collezionato 65 milioni di stream, oltre ad aver conquistato quattro dischi di platino, permettendo così al cantautore di entrare a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia. Spotify, non era mai successo prima a un artista italiano, lo ha scelto così per il lancio in Italia degli Spotify Singles. Ho portato una reinterpretazione di un pezzo del mio ultimo album “È sempre bello” e il pezzo che ho scelto è “La tua canzone”. E la cover “Via”, successo anni Ottanta di Claudio Baglioni. Per l’altro pezzo, invece, abbiamo portato una cover di Baglioni. Per Coez quello che si è appena concluso è stato un anno di incredibili soddisfazioni. Il suo fortunato tour, da maggio a dicembre, ha registrato una serie di sold out in tutta Italia e la sua musica ha dominato le classifiche, da artista simbolo della sua e di questa generazione musicale, in grado di mixare rap e pop, in un perfetto genere crossover.