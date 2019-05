Coez in concerto, dai club ai palazzetti

Dal Palasport di Roma, parte da qui il tour di Coez, cantautore ed ex rapper che con tre concerti anteprima anticipa il tour autunnale, in programma da settembre, nei palazzetti delle principali città d'Italia. “La cosa bella sarà portare un po' tutta la nostra esperienza su questi palchi, chiaramente farlo con una produzione adatta da palazzetto, però in qualche modo sempre legati a quell'atmosfera che sul palco ti diverti, stai bene e c'è affinità con il tuo gruppo funzione sia davanti a 70 persone che davanti a 30 mila”. Un successo, quello di Silvano Albanese, vero nome di Coez, arrivato dopo anni di gavetta, quando forse lui non ci credeva più. Diventato grande rappando nei locali piccoli affronta ora gli spazi enormi, sempre meno rapper sempre più cantautore. Coez è cambiato, è maturato senza perdere mai la sua identità. Il pubblico che lo segue lo sa e anche per questo lo ama.