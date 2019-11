Coldplay "Green", stop ai live non sono ecosostenibili

Si sono svegliati così fan dei Coldplay con queste suggestive immagini che arrivano dal cielo di Amman. La band britannica ha scelto la Giordania e la produzione Youtube Originals per lo scenografico lancio di Everyday Life, il loro nuovo doppio album. di questo lavoro, i Coldplay, uniscono le culture orientali e occidentali e si mostrano attenti ai problemi della povertà nel mondo dei diritti umani e delle discriminazioni sociali e religiose. È la nostra reazione la negatività che è in giro ovunque. Hanno spiegato i musicisti. Specificando che quando si ha Il privilegio di girare il mondo si capisce che siamo tutti sulla stessa barca. Per il tour, bisognerà aspettare però. Il gruppo è anche protagonista di una svolta green. “Non faremo più concerti finché non saremo certi che siano ecosostenibili” ha dichiarato genericamente il frontman, Chris Martin, non specificando dettagli su quali caratteristiche dovranno avere i concerti del gruppo.