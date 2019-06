Compleanno di Paperino, gli 85 anni del papero più famoso

Era il 9 Giugno del 1934, quando Paperino faceva il suo debutto in un cortometraggio animato, "La gallinella saggia". Papero pigro, irascibile, guascone, ma anche generoso, altruista, diventa presto uno dei personaggi pi� amati della Disney, superando in popolarit� persino Mickey Mouse, tanto che i creatori decidono di sviluppare coralmente le avventure del Papero, del Topo e degli altri personaggi. Paperino � stato protagonista di milioni di fumetti, di centocinquanta tra cortometraggi e mediometraggi. Lo sceneggiatore per eccellenza e disegnatore di Donald Duck � Carl Barks, autore anche di Zio Paperone e dei tre nipotini Qui Quo Qua. Per il compleanno di Paperino, la Panini Comics ha preparato un numero speciale, il 12 Giugno � in arrivo un giornalino che celebra il cinquantesimo anniversario di una creazione tutta italiana dedicata all'alter ego mascherato di Paperino, Paperinik. "E ancora una cosa, datemi un bacio!".