Cops su Sky, crime comedy con Bisio

Nelle campagne pugliesi tra Nardò e Gallipoli. È qui che è ambientata “Cops”, nuova produzione originale Sky che mixa sapientemente azione e comicità. Tra un ciak e l'altro incontriamo il cast capitanato da Claudio Bisio. La crime comedy, più comedy che crime, cioè crime perché siamo poliziotti, ma comedy perché siamo dei pazzi, siamo dei… Il nostro riferimento italiano può essere Terence Hill e Bud Spencer magari. Ti ricordi “Altrimenti ci arrabbiamo”? Quelle cose là oppure “Una pallottola spuntata”. Ci sono degli aspetti, soprattutto il personaggio di Mandelli, Benny The Cop, molto demenziali. Due le donne di Cops, Giulia Bevilacqua e Stefania Rocca. È un remake che racconta un po' l’Italia, quindi anche l'ironia dell'Italia, questo questo modo anche di… che è la cosa che poi in realtà fa cambiare Margherita, questo modo di non stressarsi se non c'è nulla. “Cops” è un giallo comedy che vede nel cast, tra gli altri, Pietro Sermonti e Francesco Mandelli. Diciamo che Benny The Cop è un poliziotto che è convinto di vivere in una serie televisiva poliziesca americana e allora lui, per potersi sentire un vero poliziotto americano, sogna. Sogna e si immagina tante cose che poi in realtà non esistono, quindi si immagina sparatorie, insomma, indagini, azioni.