Cremonini, 20 anni di carriera e tour negli stadi

Sembra ieri che son vent'anni. Deve averlo pensato Cesare Cremonini, che ha scelto gli stadi per festeggiare due decenni di carriera. Un tour che lo vedrà impegnato nel 2020; si parte da Lignano il 21 giugno, passando per Milano, Padova, Torino, Firenze, Roma, Bari, e che si chiuderà in grande stile il 18 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il cantautore bolognese ne ha fatta di strada da quando, non ancora ventenne, arrancava, di nome e di fatto, sui Colli bolognesi con la sua Vespa 50. Da allora non ha più smesso di fare musica, regalando al pubblico tante hit con passione e divertimento.