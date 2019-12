Curiosità nel mondo legate al Natale

Sarà il climate change, il cambiamento climatico insomma, ma con una piazza rossa senza neve non sembra Natale. I moscoviti e i turisti che si sono avventurati a passeggio nel freddo della capitale russa hanno trovato strade e piazze sgombre senza fiocchi bianchi, senza una piccola lastra di ghiaccio. Altro che bianco Natale. Dalla Russia agli Stati Uniti, in Virginia, sul fiume Potomac è un tripudio di Santa Claus che scorrazzano sugli sci d'acqua in una sorta di gara tradizionale che si ripete ogni anno da decenni. Sono quasi tutti atletici. Quasi. A Betlemme davanti alla chiesa della Natività, dove secondo la tradizione cristiana è nato Gesù, sono arrivate centinaia di turisti, pellegrini e palestinesi per festeggiare il Natale in uno dei luoghi più spirituali al mondo. Vuole rappresentare amore e pace l'albero addobbato con le bandiere irachene a Baghdad in piazza Tahrir. Lo hanno detto i manifestanti che si sono radunati nel centro della capitale irachena, organizzando lo spettacolo di solidarietà con il popolo cristiano iracheno, proprio nel giorno di Natale. Ravanelli intagliati per celebrare il Natale. Succede da secoli in Messico, dove per tradizione gli artigiani lavorano questo ortaggio e ne fanno figure di ogni tipo. I ravanelli arrivarono nel paese sudamericano portati dagli spagnoli alla fine del 1400. La leggenda narra che sin da allora i lavoratori locali indigeni fossero incoraggiati a coltivare e intagliare la verdura, in modo da aumentarne le vendite. Anche al Bioparco di Valencia in Spagna è Natale. Qui scimpanzé, leopardi, elefanti e gorilla hanno ricevuto una montagna di regali. Per gli ospiti dello zoo tanti pacchi da scartare, pieni di giocattoli e prelibatezze.