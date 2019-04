Drudge Report: Jagger verrà operato venerdì a New York

Mick Jagger sarà operato venerdì al cuore. È sempre l'edizione online del settimanale Drudge Report a rivelare quella che potrebbe essere la data dell'intervento chirurgico. Il frontman degli Stones dovrà affrontare a New York la sostituzione di una valvola cardiaca, un'operazione che si annuncia di routine visto che va a buon fine nel 95% dei casi. I mezzi d’informazione americani ipotizzano già un completo recupero di Jagger e un suo possibile ritorno sul palco entro l’estate. Sicuramente dopo fine luglio, la data in cui doveva concludersi il tour statunitense e canadese degli Stones che è stato sospeso. Jagger intanto ha passato qualche giorno con la famiglia a Miami. La voce dei Rolling Stones ha 75 anni e viene descritta in ottime condizioni psicofisiche, merito anche dello scrupoloso allenamento con cui si prepara per i concerti. All’artista manca già il palcoscenico, tanto che nei giorni scorsi ha tranquillizzato i fan scrivendo su Twitter che farà di tutto per tornare presto ad esibirsi.