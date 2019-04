"E poi c'è Cattelan'': torna domani, ospite Jimmy Fallon

Alessandro, come mai a New York? Perché sto per realizzare un sogno fondamentalmente, abbiamo... siamo riusciti a trovare la possibilità di intervistare Jimmy Fallon per l'inizio del mio programma e quindi riuscire a intervistarlo, ma ti dirò la verità, ancor prima incontrarlo mi sembra già pazzesco. Su EPCC fate anche molti scherzi con i vostri ospiti, cosi come fa Jimmy Fallon. Hai mai preso l’ispirazione da una delle cose che lui faceva, cercando di riprodurla anche da te o no? Se per ispirazione intendi copiare, sì. No, tre le altre cose è il motivo per cui vediamo qua, proprio per confessargli un piccolo furto nella prima puntata, in cui facciamo una rubrica esattamente come fa lui. In realtà abbiamo, sì, preso spesso ispirazione, sempre cercando di non andare però mai a prendere quelli che sono i suoi capisaldi. Jimmy Fallon invita qualsiasi tipo di ospite, anche politici. Da lui c'è stato Obama, c'è stato anche Trump, invece forse tu, nel tuo serale la presenza politica la vediamo un po' meno. Questo è anche anno elettorale, dobbiamo aspettarci delle sorprese? In realtà purtroppo essendoci le elezioni, anche volendo siamo in par condicio, quindi se ne inviti uno poi ti tocca invitarli tutti, diventa un lavoraccio. L'anno scorso avevamo invitato Berlusconi e fino a un paio di giorni prima dalla prima puntata avrebbe dovuto essere il primo ospite insieme Emily Ratajkowski, lei è venuta, lui alla fine no, ci ha tirato il pacco, per il resto no, i politici sono un po' difficili da maneggiare, poi il rischio a volte è che siano loro a usare te invece che il contrario, però se dovesse capitare, ben volentieri. Quindi questa nuova stagione inizia alla grande, con Jimmy Fallon come uno degli aspetti principali, ma quali sono le altre sorprese di questa prima puntata? Ci sarà Marco Mengoni che è un altro nome enorme con cui cominciare e iniziamo alla grande, ma per fortuna continuiamo alla grande, perché credo che sarà una delle stagioni migliori, anche dal punto di vista degli ospiti. Io sono pazzo degli sportivi che mi fanno sempre molto divertire, verrà a trovarci Alberto Tomba verso il finale della stagione, avremo una seconda puntata bellissima con Antonio Conte e Antonella Clerici, quindi mischiamo un po’ di sport e un po’ di TV, poi verrà a trovarci Ale Borghi che ha appena vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista, insomma sarà una bella stagione. Gli altri ospiti via via li faremo sapere. In questo caso sono con un professionista, quindi il lancio lo lascio fare a te. Quand’è l'appuntamento per questa prima puntata? L’appuntamento è giovedì 11 aprile che se guardate il calendario è domani sera, alle 21:15, solo su Sky 1. Grazie. Grazie.