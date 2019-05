Elton John all'Arena di Verona con il tour d'addio

L'addio ai concerti di Elton John può durare anni. Per ogni città dei cinque continenti toccata da questo tour sarà l'ultima volta. E' successo a Verona. Dopo la doppia data all'Arena, Elton non tornerà più. Tornerà però in Italia, al Lucca Summer Festival, il 7 luglio. Spalti stracolmi, generazioni a braccetto per vedere il settantaduenne divo del rock proprio nei giorni in cui esce al cinema Rocketman, il film biografico su di lui. Eccolo, con la sua lunga lista di successi, i costumi sgargianti e l'imponente pianoforte, nell'anfiteatro che rende Verona famosa nel mondo.