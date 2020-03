Elton John e le popstar, concerto antivirus dal salotto

Elton John ha chiamato, i musicisti hanno risposto. Per un'ora tante popstar hanno aperto le loro case con un concerto di raccolta fondi per la lotta al coronavirus. Con cellulari e webcam è andato in diretta il concerto dal salotto di Fox e iHeartRadio. Chi non ha cantato, come Lady Gaga, ha partecipato con un pensiero. Billie Eilish, la stella del momento, si è esibita sul divano insieme al fratello, che è anche il suo produttore. Gli spettatori sono entrati anche nello studio di registrazione casalingo di Mariah Carey. I 5 Backstreet Boys hanno cantato insieme, ma da località differenti. Poi Alicia Keys, Camila Cabello e Shawn Mendes, uniti anche nella riconoscenza agli operatori sanitari e a tutti quelli che si adoperano combattere la pandemia.