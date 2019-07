Elvis Presley, Austin Butler interpreta il re del rock

Ha battuto una nutrita concorrenza. Sarà l'attore ventisettenne Austin Butler a vestire i panni di Elvis Presley. Il film, che rilancia l'onda lunga dei film biografici musicali dopo "Bohemian Rhapsody" e "Rocketman", sarà diretto da Baz Luhrmann. Il regista è stato candidato all'Oscar per "Moulin Rouge". Luhrmann cercava un artista che potesse incarnare lo spirito di una delle figure musicali più iconiche al mondo. Ha dichiarato che aveva già visto all'opera Butler, al fianco di Denzel Washington in "The Iceman Cometh" a Broadway. Austin Butler è anche nel cast di "C'era una volta a Hollywood", dov'è stato diretto da Quentin Tarantino. Il primo ciak sarà battuto in Australia all'inizio del 2020. Il film, che non ha ancora un titolo, esplorerà la vita e la musica di Presley, attraverso la lente del suo enigmatico manager, il Colonnello Tom Parker. Quest'ultimo sarà interpretato dal due volte Premio Oscar Tom Hanks. La storia approfondirà la loro relazione durata più di vent'anni, senza perdere di vista l'ascesa e la celebrità, senza precedenti, del re del rock'n'roll.