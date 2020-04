Coronavirus, il medico "cantante" per i malati di covid 19

“Imagine there's no heaven. It's easy if you try” Imagine di John Lennon. Lui è il dottor Elvis Francois, accompagnato al piano da un collega della Mayo Clinique di Rochester, in Minnesota. Con questa cover il chirurgo ortopedico ha conquistato il popolo di Instagram e non solo, tanta che ha appena registrato un IP, ovvero un mini album dal titolo “La musica è medicina” e quei profitti andranno interamente a sostenere la lotta contro i Covid-19. “Livin' for today”. Sono circa due anni, come certificano alcuni video che si possono trovare in rete, che il dottore unisce al sapere scientifico le note come una medicina per l'animo e adesso più che mai è convinto che cantare possa aiutare perché - ribadisce - solo tutti insieme potremo sconfiggere il virus e la musica è uno strumento importante. Ne sono convinti i suoi follower che aspettano un post, un video del chirurgo cantante per sentirsi meno soli, più forti contro un nemico comune chiamato Coronavirus. “And the world will live as one!”