Emmy Awards, le 32 nomination del Trono di Spade

L'ottava e ultima stagione del Trono di Spade sembra destinata a dominare i prossimi Oscar della TV. 32 nomination annuali sono un record ineguagliato nei 71 anni di vita degli Emmy Awards. Le candidature più importanti per Games of Thrones riguardano la categoria di miglior serie drammatica. Kit Harington ed Emilia Clarke sono invece rispettivamente in corsa come migliori attori protagonisti in una serie drama. Il fantasy ha anche 3 attori nella categoria dei non non protagonisti e 4 attrici nella sezione riservata alle attrici non protagoniste. Tutto il bene che abbiamo fatto non conta. Quello che conta è che per loro giustizia è stata fatta. Dal Trono di Spade ad un’altra serie da record, andata di recente in onda sempre su Sky Atlantic. Chernobyl ha avuto 19 nomination. Molto apprezzata da critica e pubblico è in lizza per la vittoria finale come miglior mini serie. Anche il suo protagonista, Jared Harris, è candidato come miglior attore in una mini serie. 12 le nomination ottenute da Escape at Dannemora. Tra i nominati i due protagonisti della serie, Benicio del Toro e Patricia Arquette. 9 invece le nomination ottenute da True Detective. Il premio Oscar Mahershala Ali è candidato in qualità di miglior attore protagonista in una mini serie. Nella categoria miglior TV movie c'è una produzione HBO, Deadwood. Il film sarà in programmazione su Sky dal 29 agosto in prima serata.