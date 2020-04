EPCC Live questa sera alle 21.15 su Sky Uno

Ringrazio i colleghi di Sky Tg24 per il collegamento. Questo potrebbe sembrare lo studio di “E poi c'è Cattelan”, ma la verità è che è lo studio di Sky Tg24 metri quadrati. L'approfondimento settimanale con le notizie che il pubblico di EPCC ci ha mandato dal centro dell'attualità di queste settimane, ovvero il loro appartamento. Inizierei con l'allarme microcriminalità che non si placa nemmeno in queste settimane di emergenza. Ci è arrivata la storia di un clamoroso furto che ha lasciato senza parole gli inquirenti per la sua violenza. Il labrador Maia di Antonio ha infatti rubato la mortadella al gatto Simba, dopo una già ricca colazione a base di cereali. Il Ministro dell'Interno Lamorgese dichiara: “questo crimine non passerà impunito”. Cultura. Una buona notizia per il settore già molto in crisi, ovvero quello dell'editoria. Dopo immensi sforzi, il sedicenne Marco figlio di dichiara ha infatti terminato, per la prima volta, un libro serio. “Non ci sembra vero” commenta la famiglia incredula “bene così”, dichiara il filosofo Galimberti. Quanto dice un “bene così”? “Bene così”. Fa curriculum. Se sei filosofo dentro c’è tutto. E chiudiamo con un'impresa sportiva. È record, Alex e la sua fidanzata, riescono infatti a non finire tutto un pacchetto di patatine mentre guardano la TV. Il Presidente Mattarella, dichiara: lezione esemplare di austerità. Per queste e altre notizie, vi rimandiamo alla puntata di “E poi c'è Cattelan”, Alessandro Cattelan, Sky Tg24 metri quadri, Milano.