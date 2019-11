Eros Ramazzotti e Gin Lee, duetto made in China

Lui è Eros Ramazzotti, lei è Gin Lee. Pochi di voi la riconosceranno, ma lei è una superstar della musica asiatica, cantante da 120 miliardi di streaming al mese. Insieme duettano sulle note di “Vale per sempre”. Per questo, che è il primo duetto di un artista asiatico con uno italiano, non c'è ancora un videoclip ufficiale. Quella che state vedendo è la versione lyrics del brano con il testo in sovraimpressione. Il singolo, estratto dal fortunato album “Vita ce n'è”, è un'intensa ballad, impreziosita, in questo caso, dalla voce di Gin Lee. Resta naturalmente l'attesa del primo videoclip insieme con la star cinese.