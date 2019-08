Fabio Rovazzi, Senza pensieri è il nuovo video

"Nella testa ho un buco nero, spendo soldi per sentirmi più leggero. Nuovo show spettacolare su un'isola di plastica in mezzo al mare. Faccio mille foto mai vestito uguale in 15 secondi ci si può annoiare". È un Fabio Rovazzi senza pensieri quello che ammicca dal suo nuovo videoclip, secondo capitolo della saga iniziata con il fortunato "Faccio quello che voglio". Il brano è orecchiabile, Fabio diverte e si diverte. Maestro della comunicazione dalla mente fervida che con queste immagini dimostra una volta di più il suo amore per il cinema. A cantare con Fabio in questa storia, che sembra un film, ci sono Loredana Bertè e J-Ax mentre tanti ospiti, tra gli altri Paolo Bonolis, Enrico Mentana, Terence Hill e Fabio Fazio giocano con lui e con la sua immaginazione. Oltre sei minuti di leggerezza, confezionata bene, perché Rovazzi è, sì, senza pensieri, ma niente è lasciato al caso.