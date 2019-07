Fendi omaggia Roma e Lagerfeld, collezione autunno/inverno

È un legame speciale che si rinnova continuamente, quello che Fendi ha con la città di Roma. È qui, sul colle Palatino, dove tutto ebbe inizio millenni fa, che la maison ha presentato la collezione couture autunno inverno 2019 - 2020 dal titolo The Dawn of Romanity. 54 silhouette, una per ciascun anno di collaborazione con Karl Lagerfeld, attraversano un giardino all'italiana, effimero, ricco di arte topiaria e specchi d'acqua. Una collezione che celebra a Roma la sua gloria eterna attraverso una doppia prospettiva. Da una parte il rigore dell'architettura classica, dall'altra l'universo strabordante della natura. Una collezione dalle ampie linee sartoriali, spalle nascoste e décolleté grafici, cappotti leggeri e cestini floreali, gonne longuette e pantaloni a palazzo. Una sfilata evento che fa di Roma, ancora una volta, il centro di tutto.