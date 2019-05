Festival della Bellezza, apertura con Giancarlo Giannini

Amore che nullo ha amaro amar Perdona mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancor non mi abbandona. Poesia e filosofia per una sera a braccetto. Il festival della bellezza ha preso il via con una riflessione Teatrale. Sul palco del Teatro Romano di Verona ci sono un attore e un professore a leggere e commentare due canti dell'inferno. Paolo e Francesca e Ulisse, i protagonisti. La bellezza è un invito a godere della vita e a fantasticare e pensare un buon futuro. Le piace? Molto. Non è mia. Dante è il fondatore della cultura europea. Tutto qua, poi i giudizi estetici passo totalmente in secondo piano. Non solo letture a teatro in questi giorni, possiamo vedere Giancarlo Giannini, nella serie originale di Sky con Catch-22. Voi date troppo peso alla vita. Ascoltate il vero trucco è perdere le guerre. Io adoro fare altre due cose con Clooney nel passato, ma non c'erano i tempi. Mi ha chiamato per questo personaggio, molto complesso, molto divertente. L’attore ha lavorato più volte con i grandi registi di Hollywood. Attualmente Giannini è impegnato sempre nel cinema. Ho finito adesso un film in Brasile, forse ne torno a fare un altro quest'estate, ma non dico niente. Giannini con 5 David di Donatello, altrettanti Nastri d'argento, e una candidatura agli Oscar, è uno degli attori italiani più riconosciuti e premiati. Da trent'anni mi danno il premio alla carriera perché pensano che muoia subito, invece quelli non sanno che mi allunga la vita.