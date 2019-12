Film più visti, cantanti più ascoltati, libri più letti

Dopo che Billboard le ha conferito lo scettro di donna dell'anno, ad appena 18 anni Billie Eilish vince su tutti come l'artista più ascoltata e apprezzata del 2019. Il suo album “When we all fall asleep, where do we go?” è il più cliccato su Spotify a livello mondiale. Ma anche nel nostro Paese, che tra le artiste donne mette al suo seguito Elisa, Alessandra Amoroso, Ariana Grande. Restando in Italia, secondo i dati FIMI è Ultimo a dominare lo scenario nella categoria artisti uomini, mentre lo scettro per il brano più ascoltato se lo aggiudica Coez: 65 milioni di stream per “È sempre bello”. Dalla musica ai libri: tra gli autori più amati e apprezzati ci sono Sandro Veronesi, e il suo “Colibrì”, ed Elena Ferrante, con “La vita bugiarda degli adulti”, ma anche Isabel Allende, Donato Carrisi e Gianrico Carofiglio. Menzioni per Stefania Auci e i suoi “Leoni di Sicilia” e per la giovane Sally Rooney, che in “Persone normali” racconta quattro anni di due compagni di liceo che passano tutti i pomeriggi insieme nelle loro camere, ma che a scuola fanno finta di non conoscersi. E siamo al cinema. Nell'anno che ha visto l'impennata dei biopic musicali, “Bohemian Rapsody” non poteva mancare tra i film più visti e premiati nel 2019, preceduto in classifica dagli eroi Marvel. L'attesissimo “Avengers: Endgame” ha stabilito il record dei record: maggior incasso nella storia del cinema, con quasi 2 miliardi e 800 milioni di dollari, a fronte di un budget di produzione di 356 milioni. Il 2019 è stato anche, sorprendentemente, l'anno di “Aladdin”, di Guy Ritchie, con Will Smith nei panni del Genio. In fondo tutti sognano di poter esprimere tre desideri. “Un gran signore che mi evochi, mantengo il mio giuramento di fedeltà a tre desideri. Scherzo! Guarda qui”.