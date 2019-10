Gary Kemp degli Spandau Ballet compie 60 anni

Meglio i Duran Duran o gli Spandau Ballet? Da più di trent'anni la domanda non ha risposta, ma gli anni stessi, sono una certezza. Compleanno numero 60 per Gary Kemp, il biondo musicista e compositore degli Spandau, sempre all'ombra del cantante Tony Hadley in questi patinati video anni ’80. Manifesto di musica e moda che furono. Gary Kemp era motore del gruppo e artista a tuttotondo. Come attore compare in 26 tra film e serie tv. Nell'immediato futuro per lui musica musica musica sul palcoscenico nel gruppo Progressive di Nick Maison, ex batterista dei Pink Floyd, sarà in tour dal 2020, ma per tutti rimarrà uno dei protagonisti della musica pop di quegli anni, in cerca di un piacere più forte delle preoccupazioni.