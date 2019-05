Geoff Westley, debutto solista a 70 anni

È il produttore, arrangiatore, autore e direttore musicale dietro molti album importanti della musica italiana e internazionale, ma un debutto arriva anche a 70 anni appena compiuti, per Geoff Westley. Piano solo è il suo primo album solista. Il maestro suona al pianoforte sue composizioni. Musica morbida e piena, che rilassa e talvolta tira le redini della tensione. “Ci ho pensato anche quando avevo 20 e qualcosa, ma non è mai successo, e poi, da una donna per amico in poi sembra che sono stato sempre impegnato, incasinato a fare altri progetti”. Se il suo pianoforte potesse parlare, cosa direbbe? “Ascoltare bene la mia musica, per favore, e spero che piace, spero che ti fa rilassare, e sentire bene”. Westley lavora con grandi musicisti italiani da più di 40 anni. Secondo lui c'è un filo che collega l'opera al pop: “Sono soprattutto un musicista classico, e la musica dei cantautori italiani è una tradizione del bel canto tra Giuseppe Verdi, Puccini, Claudio Baglioni. Cioè, sono tutti connessi”.