George Michael, una canzone inedita per ricordarlo

Ha un ritmo tra il pop e il funky ed è il primo brano inedito di George Michael che viene ascoltato dal 2012 ad oggi. This is how (We want you to get high) è anche il primo singolo postumo che esce sul mercato discografico a quasi tre anni dalla morte dell'artista. Nel testo, scritto dalla popstar britannica, vengono denunciati i mali della società. Umorismo e autoironia accompagnano un sound godibile. La canzone farà parte della colonna sonora del film "Last Christmas". Nel lungometraggio interpretato da Emilia Clarke ed Emma Thompson si potranno ascoltare tre canzoni degli Wham! e 12 di George Michael solista. La Thompson, che ha curato anche la sceneggiatura, aveva incontrato Michael nel 2013 discutendo con lui il progetto. La canzone e il film sono un omaggio a un artista che ha venduto oltre 100 milioni di dischi. George Michael moriva improvvisamente il giorno di Natale del 2016.