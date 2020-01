Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino

Un film sul tempo che passa e sulla vita che alla fine scende spesso al nostro posto. Gabriele Muccino riunisce attorno a sé alcuni degli amici di sempre e torna quasi vent'anni dopo l'ultimo bacio proprio a raccontare una storia di amicizia e amore, rancori e scelte sbagliate. Percorrendo 40 anni di vita di quattro amici. La cosa più importante è quella di riuscire a fare un continuo update ,aggiornarci nelle relazioni come fosse ancora il primo giorno della nostra esistenza, anziché accettare le cose che non ci piacciono e che ci hanno vinto Nel cast, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria. Sono gli anni più belli che non sempre riconosciamo, mentre li viviamo. Per quanto ci si ostini a far calcoli, la vita ti porta dove vuole portarti lei. Quindi sapere questa magari ti porta ad accettare meglio alcune cose inattese. Però, che è impossibile e forse anche noiosissimo pensare di programmare tutto, secondo solo i propri desideri o solo le proprie aspirazioni. Sentimenti di insicurezza della paura dell’inadeguatezza, del sentirsi sola, disperata. I miei amici storici, gli amici che incontro ogni giorno... rappresentano una risorsa e rappresentano una ricchezza, e rappresentano il presente. Insomma, rappresentano uno dei miei interesse principali.