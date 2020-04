Gli Stones tornano con un brano dedicato al lockdown

Strade deserte, piazze vuote, città fantasma, Londra, Los Angeles. Il mondo a porte chiuse al tempo del coronavirus, raccontato nel nuovo singolo dei Rolling Stones. “Living in a ghost town” vivere in una città fantasma, un brano nato nel 2019 prima della pandemia. Li si vede, infatti, in uno studio di registrazione e poi modificato e filmato durante il lockdown perché, come spiegano le pietre rotolanti del rock, questa canzone può assumere un significato ancora più importante se proposta e ascoltata in questo periodo. Il singolo farà parte del loro nuovo album. I Rolling Stones non gli unici artisti che durante l'isolamento stanno proponendo nuovi brani, e che non si tirano indietro se chiamati a partecipare a maratone musicali, in collegamento dalle loro case. Eccoli insieme in mezzo alla gente, in queste immagini ormai di repertorio, che però ci regalano un po’ di leggerezza di tempi andati.