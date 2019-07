''God Control'', Madonna contro la violenza delle armi

Immagini farti, dure, quasi splatter. Madonna scende in campo contro la violenza delle armi e lo fa con la sua musica. Un video, a suo stesso dire, drammatico che potrebbe disturbare la sensibilità di chi guarda, ma che secondo la regina del pop racconta quanto sta accadendo negli Stati Uniti. "God Control", questo è il nome del singolo estratto dal suo nuovo album "Madame X". "Si tratta di una chiamata", come scrive la cantante sul suo profilo Instagram, "a darsi una mossa, perché la violenza delle armi colpisce in modo sproporzionato i bambini e i ragazzi, vittime di una situazione ormai fuori controllo". "I legislatori devono intervenire" insiste l'artista. Nel video una serata in discoteca stile anni 70 diventa teatro di una strage. Madonna, alla macchina da scrivere, mette nero su bianco la sua denuncia che non esita a definire shock.