''Godzilla II: King of the Monsters'' arriva al cinema

L'estinzione di massa che temevamo è già iniziata. Non solo supereroi, ma anche creature enormi e terribili che risorgono dagli abissi: i Titani sono tornati. Mothar Rodan nella sua nemesi estrema Ghidorah, sono mostri, anticorpi che la terra, messa in continuo pericolo proprio dagli umani, ha sviluppato. L'Agenzia cripto-zoologica Monarch li deve fronteggiare, Godzilla è l'unica speranza per il Pianeta, di non essere distrutto. “Mio Dio, Godzilla”. Film numero 35 dedicato al rettile atomico più famoso del grande schermo, che porta la firma di Michael Dougherty: arriva Godzilla 2 King the Monsters. Nel cast kyle Chandler, già protagonista di Catch-22, serie prodotta e diretta da George Clooney in onda su Sky Atlantic. Millie Bobby Brown e Vera Farmiga. “Se non lasciamo che si Godzilla sia libero” È troppo bianco o nero voler pensare a Godzilla come un eroe o come una creatura criminale. Godzilla rappresenta la natura e la sua forza, Madre Natura non è né buona né cattiva, semplicemente è. “Lei ha totalmente perso la ragione”. Sono molto contento che questo film torni, in qualche modo, al primo capitolo alle prime idee. Ovviamente c’è un messaggio in Godzilla, come ha detto mia moglie questa mattina, il film è come un colpo in testa per gli spettatori, un modo per ricordare al pubblico di prestare attenzione al nostro Pianeta, di pensare alla Terra e a cosa sta accadendo. “Lunga vita al re”.