Grammy Awards 2020, le nomination per gli Oscar della musica

Extralarge, eccessiva in ogni sua scelta. potrebbe essere Lizzo, l’asso piglia tutto al Grammy del 2020. La cantante afroamericana che mescola funk, elettronica e rap ha ottenuto 8 nomination per i prossimi Grammy Award. La cantante guida la classifica tallonata dal due rivelazioni. Sei nomination, tra cui miglior canzone e miglior album per la diciassettenne Billie Eilish. Bad Guy è il suo cavallo di battaglia, ma è appena uscito il suo nuovo singolo Everything i wanted. Sei le nomination anche per il Conutry rapper Lil Nas X. Tra le star del pop in corsa per il premio ci sono Ariana Grande che ha cinque nomination. Conferme anche per Beyoncé con 4 nomination. E per Taylor Swift che se ne aggiudica tre. Andrea Bocelli è l'unico italiano nelle nomination ai Grammy 2020. L’artista con il suo album “Sì” è candidato nella cinquina dei Best traditional pop vocal album. I grammofoni dorati sono arrivati alla loro 62° edizione e verranno assegnati il prossimo 26 gennaio. A presentare la cerimonia sarà Alicia Keys.