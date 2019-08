Guillermo Del Toro riceve la stella sulla Walk of Fame

Con orgoglio mostra, a favore di obiettivo, la bandiera del suo Messico. Guillermo del Toro, premio Oscar per "La forma dell'acqua- The Shape of Water" riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame, la sua è la numero 2669. Lui che con Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu fa parte dei "tre amigos" più famosi e premiati dall'Accademy non si fa scappare l'occasione per ribadire quanto questo riconoscimento sia importante per un emigrato messicano. Il regista si rivolge ai migranti di tutte le Nazioni e chiede, in modo accorato, di credere nelle opportunità e non negli ostacoli. Guillermo del Toro, nato a Guadalajara nel 1954, viene omaggiato con la stella a Hollywood Boulevard, perché un regista con una delle immaginazioni più creative e vivide. Alla cerimonia non sono voluti mancare il collega J. J. Abrams e la popstar Lana del Rey.