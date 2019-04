Hello sunshine, il ritorno di Bruce Springsteen

Una canzone calda e malinconica, cantata con il registro basso della voce. Melodia che ti aggancia e arrangiamento lussureggiante. Bruce Springsteen ci fa una sorpresa con Hello Sunshine. anticipazione dell'album Western Stars, in uscita il 14 giugno. La prima raccolta di inediti da 5 anni, secondo l'autore è uno scrigno di gioielli. Nel video il boss non compare, lo immaginiamo alla guida di questa Chevrolet d’epoca. La rockstar, nata per correre, stavolta viaggia a velocità di crociera, guarda l'America di oggi e ce la racconta. Come dice il testo di Hello Sunshine “I chilometri da fare sono a chilometri di distanza”.