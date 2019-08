Hobbs&Shaw, debutta primo al box office Usa

“Scegli una porta”. “Quella lì”. “No, quella è mia, scegline un'altra”. “Avevi ragione, è la tua porta”. “Ci sono un sacco di cattivi lì dietro?” Debutta al primo posto al box office statunitense Fast & Furious - Hobbs & Shaw, che detronizza Il Re Leone e punta dritto a quello internazionale. Mentre sono già a 120 i milioni di dollari incassati al mondo, Fast & Furious - Hobbs & Shaw è ora atteso sul mercato cinese, tradizionalmente un eccellente banco di prova per questa popolarissima saga dal ritmo superadrenalinico. Fast & Furious - Hobbs & Shaw, diretto dall'ex stuntman David Leach, è uno spin-off che si anima degli scontri tra i protagonisti beniamini del pubblico incarnati da Dwayne Johnson e Jason Statham, già presenti nei precedenti capitoli della serie. Stavolta i due dovranno allearsi nonostante un passato burrascoso e diversi tentativi di farsi fuori a vicenda. “Hai visto quella faccia? Non sai quanto aspettavo di farlo!” La trepidante attesa dei fan italiani è quasi finita, il film arriverà nei cinema giovedì 8 agosto. “Ora mettiamola in sync”.