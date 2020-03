I film sui virus, protagonisti scienza e coraggio

Il cinema ha pescato molto nei timori dell'animo umano, calamitando l'emozione del pubblico. Sono centinaia i film su virus ed epidemie. Ma l'elemento che domina è la capacità dei protagonisti di affrontare e superare le crisi. Dobbiamo restare uniti. Walking Dead è la serie TV tratta da un fumetto dove un virus crea zombie che attaccano i vivi. In “Io sono leggenda”, un virologo sopravvissuto a una pandemia si sacrifica e permette così lo sviluppo della antidoto da lui scoperto. Sta semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare… “L'esercito delle 12 scimmie”, viaggio nel tempo per raccogliere informazioni utili alla cura di una infezione disastrosa. Ha creature una peste. “Inferno” dal libro di Dan Brown e la caccia al virus creato da uno scienziato per decimare l'umanità. Auguri al protagonista Tom Hanks realmente in quarantena a casa con la moglie dopo il contagio da coronavirus. Missin Impossibile 2, Ethan Hunt deve trovare e distruggere un morbo geneticamente modificato. Anche questa serie ha nella realtà subito il coronavirus. Annullate le riprese del nuovo film previste in queste settimane a Venezia e Roma. Per ora si gira in Inghilterra.