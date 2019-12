Il cinema che verrà nel 2020

“Perché dovrei tradirti?”. “Abbiamo tutti dei segreti”. Pellicole attese per le storie che racconteranno, per le risate che faranno fare o per i sogni che regaleranno. Il 2020 non sarà avaro di generi, di avventure, nemmeno di effetti speciali. In ordine sparso arriveranno Hammamet,di Gianni Amelio, che racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi. Se fossimo in America, il protagonista, un irriconoscibile Pierfrancesco Favino, sarebbe sicuramente candidato agli Oscar. “Finanziamenti illeciti? Chi li ha mai negati? Ma non tutto serviva per l'apparato”. Si cambia decisamente registro con Figli, da una storia scritta dalla mente brillante e ironica del compianto Mattia Torre e ora portata a termine da Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Una frase su tutte: “Per fare un figlio bisogna essere un eroe, per farne due dei supereroi”. 1917, di Sam Mendes, oltre ad essere candidato a tre Golden Globe, è un necessario dramma storico, ambientato nella prima guerra mondiale, tra eroismo e coraggio. Tenet invece, scritto e diretto da Christopher Nolan, è un epico film d'azione nel mondo dello spionaggio internazionale, ma, come promesso dal regista, si esploreranno diversi generi. “Hai scelto di morire invece di abbandonare i colleghi”. Le donne sono e saranno protagoniste prima nel classico della letteratura statunitense riletto da Greta Gerwig e ambientato nella guerra civile americana, in Piccole Donne appunto, poi nell'atteso Wonder Woman 1984, in cui ritroveremo ancora Gal Gadot nei panni dell'amata supereroina. Tra i ritorni più attesi, Ghostbusters 3 Legacy, in cui tutto il cast originale si riunirà per nuove e piene di fantasmi avventure, e Top Gun Maverick, in cui Tom Cruise, dopo aver pilotato gli F14, arriverà a pilotare gli F18. Non può mancare uno dei film più attesi di sempre: James Bond - No Time to Die, l'ultimo con Daniel Craig, il venticinquesimo della serie, diretto, dopo un cambio in corsa, da Cary Fukunaga. “Bond, James Bond”.