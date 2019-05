Il Trono di Spade, 3° ep in italiano stasera su Sky Atlantic

È un racconto epico, spettacolare, grazie a una macchina produttiva gigantesca all'insegna della più alta tecnologia, punta sull'essere umano, anche se si ha a che fare con un universo altro. Il trono di spade (Game of Thrones) tratto dal fantasy di George R.R. Martin, l'ottava e ultima stagione e in onda in contemporanea con gli Stati Uniti ogni lunedì su Sky Atlantic, porta sul piccolo schermo un groviglio di sentimenti e aspirazioni, fino ai più bassi istinti. L'appuntamento con la terza puntata, doppiata in italiano, è per questa sera alle 21:15. A seguire la quarta in versione originale sottotitolata. Tra i personaggi più amati c'è Arya, la più piccola delle sorelle Stark. La ragazza vivace, poco incline a seguire i dettami dell'educazione da nobildonna diventa protagonista sul campo di battaglia. Lei è la nuova beniamina sul web.