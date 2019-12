Inaugurate a Milano le rinnovate Gallerie di Leonardo

Una vita tante vite, quella di Leonardo che si ritrovano nelle nuove gallerie del museo della scienza e della tecnologia di Milano, nella più grande esposizione permanente al mondo dedicata al genio vinciano a celebrare questo evento unico. Anche il ministro per i beni culturali, Dario Franceschini. Credo che questo museo, legale di Leonardo a Milano in un nuovo allestimento con cose mai viste. Se davvero il modo migliore per chiudere queste celebrazioni e anche per troncare tutte le polemiche sulla mostra su Leonardo che abbiamo fatto in Francia, come sapete, una grande mostra europea che accompagna quella sulla Raffaello si farà in Italia il prossimo anno 1300 mq 170 opere e una quarantina di esposizioni multimediali che accompagnano i visitatori in un viaggio costellato da modelli plastici storici volumi antichi, calchi, affreschi, dipinti, manufatti facsimili. Questo museo che non solo è cresciuto, ma continua a crescere nonostante i numerosi cantieri nel 2019 l'anno che va a concludersi. Abbiamo aumentato ulteriormente il numero di visitatori. Quest'anno arriveremo intorno a 550000 visitatori, con un tasso di autofinanziamento tono 75 %, ma soprattutto questo avviene non a discapito, ma anzi migliorando, aumentando continuamente quella che lo stato culturale che il vero obiettivo di una istituzione culturale come la nostra. Un percorso espositivo, curato da Claudio Giorgione è pensato per essere sia tematico sia cronologico con al centro il fascino di un genio visionario e dobbiamo cercare di essere presenti senza essere un problema, come sempre, le aziende hanno anche delle componenti burocratiche. Devo dire che il museo della scienza e della tecnica di Milano. Una vivacità che per noi rappresenta un grandissimo stimolo era il 1000, 953 quando queste gallerie vedevano la luce per la prima volta quello di oggi è un vero e proprio Rinascimento Sabrina Pulse Sky Tg24