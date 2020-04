Io ti vedo tu mi senti?, il quinto episodio su Sky Arte

“Non ho mai passato tanto tempo senza vedere una mostra o un museo. D'altronde, ognuno di noi ha una perversione. La mia è l'arte. Per fortuna Wilson, che mi fa compagnia, e con lui siamo alla ricerca delle iniziative artistiche più interessanti in questi duri giorni. Non esistono, devo chiamare e farmi raccontare. Ciao Massimiliano, io ti vedo. Tu mi senti?” “Ciao, Nicolas, ti vedo e ti sento, forte e chiaro!” “Massimiliano, oltre al panda, la Fondazione Trussardi ha creato viaggi da camera. Ha chiesto a tutta una serie di artisti di condividere con noi il loro spazio domestico.” “Sì, è stato un invito a molti artisti e a molti amici di condividere con noi l'immagine del loro spazio domestico reale e immaginario e sono nate delle fughe dal fermo dei viaggi da camera in cui gli artisti raccontano gli spazi immediatamente a loro più vicini, ma anche distanze siderali e immaginarie.”