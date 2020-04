Io ti vedo, tu mi senti? Il settimo episodio su Sky Arte

Non ho mai passato tanto tempo senza vedere una mostra o un museo. D'altronde, ognuno di noi ha una perversione, la mia è l'arte. Per fortuna ho Wilson che mi fa compagnia e con lui siamo alla ricerca delle iniziative artistiche più interessanti in questi duri giorni. Non resisto, devo chiamare e farmi raccontare. Da una grande isola come il Giappone, passiamo a un'isola, un pochino più piccola, Tenerife, dalla quale è collegato l'artista Giovanni Ozzola. Ciao Giovanni, io ti vedo, tu mi senti? Ti vedo e ti sento, ciao Nicolas. Ciao, la casa d'arte, Blindarte, ha messo in vendita una serie di opere che hanno messo a disposizione degli artisti per finanziare degli ospedali italiani. Giovanni, tu sei uno di loro? Assolutamente sì. Devo tutto all'arte, quello che sono e quello che faccio lo devo assolutamente tutto all'arte e quando ci sono delle iniziative del genere, che possono aiutare, partecipo sempre. L'istituto Pascale di Napoli e Regione Lombardia, un aiuto concreto per loro.