Io ti vedo tu mi senti? Su Sky Arte con Nicolas Ballario

Non ho mai passato tanto tempo senza vedere una mostra o un museo. D’altronde ognuno di noi ha una perversione, la mia è l’arte. Per fortuna ho Wilson che mi fa compagnia e con lui siamo alla ricerca delle iniziative artistiche più interessanti in questi duri giorni. Non resisto devo chiamare e farmi raccontare. Ciao Masbedo. Io vi vedo voi mi sentite? Sì, sì, ti vediamo. Ciao. Grazie di essere qui con noi. Allora i Masbedo hanno fatto davvero tante, tante cose in questo periodo. Oggi ne vogliamo ricordare due in particolare, due progetti che sono ancora aperti su due problemi molto gravi. Il primo, Nico è un film d'artista. Mascarilla 19. Sì, Mascarilla 19 è un progetto di otto artisti, in verità, che faranno un lungometraggio. Un progetto che è finanziato da In Between Art Film È un progetto duro chiaramente scomodo perché parla di questa realtà che oggi purtroppo capita e capita sempre più spesso, della violenza domestica. Perciò Mascarilla 19 è un codice delle donne spagnole che quando hanno un problema e non possono risolverlo da casa, entrano in una farmacia, danno questo codice e questo attiva un meccanismo di sicurezza. Noi ringraziamo In Between Art Film perché in verità si impegna in due versioni etiche. Da una parte sostenere gli artisti perciò a far produrre gli artisti e dall'altra di occuparsi di un problema serio.