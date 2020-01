Italia's Got Talent, questa sera alle 21.30 su Tv8 e Sky Uno

Sono veramente emozionata anche se comunque non sapete cosa vi aspetta, quindi mi raccomando questa sera, tutti pronti davanti alla TV. Siamo molto curiosi… Sì, anche io! …di te ovviamente, ma anche di una new entry tra i giudici, no? Sì Joe Joe. Ci dici qualcosa di lui, svelaci un po’… Seconde me vi stupirà molto, perché comunque ha sempre un po’ l’immagine di questo duro, di questo giudice molto duro, un po' da MasterChef, così, invece, avrà una nuova faccia qui a Italia's Got talent, si è divertito un sacco, intanto, e poi viene fuori un po’ lo show man americano, quindi secondo me sarà veramente la rilevazione dell’anno. Non lo so cosa vedremo stasera, di fatto noi la guarderemo tutti insieme, quindi non so, non so veramente cada cosa ci aspetterà però questi Golden Buzzer, devo dire che sono stati veramente 4 Golden Buzzer bellissimi però non posso levarvi la sorpresa. Sul fatto di avere al futuro in TV, non lo so, sono ancora un po’ restia a pensarlo perché forse ho ancora l’acqua nella testa, quindi forse per questo. Ho fatto una battuta l'altro giorno, siccome si sta vivendo un po' quest'ultimo mio anno come l’ultimo italiano, all'ultima Olympiade, forse, magari mi parte la brocca e tiro dritto, quindi vediamo.