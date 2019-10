Joaquin Phoenix, l'attore del momento compie 45 anni

Con la sua risata tra lo stridulo e l'isterico e soprattutto con una convincente interpretazione in Joker ha conquistato definitivamente pubblico e critica. Joaquin Phoenix, compie 45 anni, mentre è all'apice della sua carriera. Il compleanno arriva mentre il film di Todd Phillips ha riconquistato la vetta al botteghino americano, superando Maleficent. Nel frattempo non si fermano i rumors che anticipano una candidatura e una sua prossima vittoria agli Oscar come attore protagonista. Finora la statuetta l’ha sfiorata in 3 occasioni. La prima come attore non protagonista per la sua interpretazione nel “Il Gladiatore”. Chi è quello? Lo chiamano l’ispanico, Imperatore. Voglio andare a conoscerlo. È stato poi candidato due volte agli Oscar nella categoria di miglior interprete protagonista. La prima nel film Walk the Line, dove è il cantautore June Cash; la seconda per The Master, film in cui è un ex soldato che nel dopoguerra, combatte contro la dipendenza dall'alcol. Un problema che lo ha riguardato anche nella vita reale. L'attore nel 2005 ha trascorso un periodo in una clinica per riabilitarsi dall’etilismo. In auto ama la velocità; pochi giorni fa si è schiantato su un mezzo dei Vigili del Fuoco. Nel 2006 venne salvato dal regista Werner Herzog, dopo essere finito fuori strada, a Hollywood. Nel privato, Phoenix è vegano e animalista, sentimentalmente è legato all'attrice Rooney Mara. I due si sono conosciuti sul set del film “Lei”.